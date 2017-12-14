У Білорусі українські та грузинські чиновники проводять таємні переговори щодо екстрадиції Саакашвілі - ЗМІ

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" повідомляє, що в Білорусі проходять секретні переговори між головою Служби державної безпеки Грузії Вахтангом Гомелаурі та українськими чиновниками з питання екстрадиції Міхеїла Саакашвілі з України.

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"Україна і грузинська влада готуються до видачі Саакашвілі, і мета візиту Гомелаурі - обговорити подробиці", - йдеться у повідомленні "Руставі-2".

Служба держбезпеки Грузії підтвердила інформацію про те, що Гомелаурі перебуває у Білорусі, проте причиною візиту вказується участь у святкуванні 100-річчя білоруської Служби безпеки.

Нагадаємо, 5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції оприлюднив записи розмов екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі із соратником екс-президента України Віктора Януковича, українським бізнесменом–втікачем Сергієм Курченком та соратників Саакашвілі з довіреною особою Курченка.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.