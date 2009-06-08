Затулін відмовляється лікуватися, поки над ним стоїть СБУ

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД і по зв`язках із співвітчизниками, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН заявляє, що відмовляється від лікування через присутність у лікарні Сімферополя представників СБУ.

Про це УНІАН повідомили в Інституті країн СНД.

«Увесь час перебування в Республіканському діагностичному центрі в Сімферополі, куди я був доставлений минулої суботи з діагнозом «гіпертонічний криз», супроводжується наполегливою присутністю представників Служби безпеки України та прикордонної варти України», - заявив К.ЗАТУЛІН.

За його словами, біля входу в його палату постійно присутні від чотирьох до шести співробітників СБУ, які «фактично заважають медикам виконувати їх обов`язки» і «перешкоджають людям, які хотіли б висловити своє співчуття».

«У мене враження, що я тут перебуваю у в`язниці, і оскільки поводяться зі мною як із злочинцем, при цьому злочинцем ніким ніколи не визнаним і не засудженим, то я сьогодні, буквально півгодини тому, проінформував головного лікаря, який до мене приходив, про те, що я відмовляюся від прийняття ліків і будь-якого подальшого лікування доти, доки ці принизливі процедури не будуть скасовані", - заявив К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня прикордонники в аеропорту Сімферополя не дозволили К.ЗАТУЛІНУ вийти з літака, посилалися на заборону СБУ про в`їзд депутата на територію України. Через деякий час К.ЗАТУЛІН був доставлений у лікарню – у нього підскочив тиск.

К.ЗАТУЛІН прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово».

СБУ наприкінці липня 2008 року прийняла рішення про заборону на в`їзд на територію України К.ЗАТУЛІНУ протягом одного року.