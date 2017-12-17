Посли Канади і Британії засудили спробу прихильників Саакашвілі зайняти Жовтневий палац

19:05, 17 грудня 2017
Політика
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Протестувальники, намагаючись потрапити у Жовтневий палац в Києві, виламали двері та розбили вікна. При цьому у палаці відбувається концерт, на який прийшли з дітьми.

Ілюстрація / REUTERS

Посол Канади в Україні Роман Ващук засудив спробу прихильників Саакашвілі захопити Жовтневий палац.

"Спроби захоплення і нищення публічних будівель - це зловживання правом на мирний протест", - написав посол у своєму Twitter.

Свого канадського колегу підтримала і посол Британії Джудіт Гоф, заявивши, що повністю з ним погоджується.

Як відомо, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі у неділю після участі у "Марші за імпічмент" та виступу на віче в центрі Києва заявив, що у Жовтневому палаці на вул. Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб".

Протестувальники, намагаючись потрапити у Жовтневий палац в Києві, виламали двері та розбили вікна. При цьому у палаці відбувається концерт, на який прийшли з дітьми.

Організатори акції закликали людей піти на Майдан і не облаштовувати в Жовтневому штаб. Проте 200-300 протестувальників залишились і кидали у правоохоронців пластикові пляшки з водою і петарди. 

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Теги: #марш за імпічмент#прихильники Саакашвілі біля Жовтневого палацу#штурм Жовтневого палацу