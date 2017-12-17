У посольстві США відреагували на штурм Жовтневого палацу в Києві

Посольство США в Україні приєдналося до позиції посольств Канади та Великої Британії стосовно подій в центрі Києва 17 грудня.

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Американські дипломати, як і їхні колеги з Британії і Канади, назвали штурм Жовтневого палацу «зловживанням права на мирний протест».

«Ми згодні з колегами з Канади та Великої Британії. Спроби захоплення і нищення публічних будівель - це зловживання правом на мирний протест», – йдеться в повідомленні.

Ми згодні з колегами з Канади та Великої Британії. Спроби захоплення і нищення публічних будівель - це зловживання правом на мирний протест https://t.co/tg1u4zm90m — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 грудня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент», організованої екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі, намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб. Але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

Саакашвілі закликав не піддаватися на провокації і заявив, що «насилля - це не наш шлях». За його словами, немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство. Він закликав своїх прихильників йти до Верховної Ради.

Поліція відкрила кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (Замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.