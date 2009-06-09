ПР домагається, щоб Луценко публічно попросив вибачення у Колеснікова

Партія регіонів просить голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА забезпечити процедуру виконання рішення суду, який зобов’язав міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА принести вибачення народному депутату Борису КОЛЕСНІКОВУ за висловлювання на з трибуни парламенту в 2005 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради, звертаючись до В.ЛИТВИНА, сказав заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Володимире Михайловичу, я би попросив Вас доручити юридичному управлінню (Верховної Ради), якщо в цьому є необхідність, запросити у Київського апеляційного суду рішення з приводу ЛУЦЕНКА і з приводу його вибачень перед КОЛЕСНІКОВИМ, оскільки він промовив з парламентської трибуни. То є рішення суду, щоб він також публічно вибачився з парламентської трибуни. Якщо потрібно – направити йому відповідне запрошення для даних вибачень. Мені здається, це було б правильним, і було б уроком політикам будь-якого рангу не робити поспішних заяв, тим більше, образ на адресу людей нашої держави і просто колег по роботі», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

У свою чергу, В.ЛИТВИН закликав його дочекатися надходження до парламенту із суду офіційного документу, а потім визначитись з цим питанням відповідно до регламенту ВР.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНІКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року по кримінальній справі за фактом здирництва в 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) в екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина).

7 квітня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з трибуни Верховної Ради України заявив, що Б.КОЛЕСНІКОВА затримано виключно за кримінальні злочини і до політики його затримання немає ніякого відношення.

2 серпня 2005 року за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВА було звільнено, при цьому суд взяв з нього підписку про невиїзд.

30 червня 2006 року Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу, порушену стосовно Б.КОЛЕСНІКОВА.