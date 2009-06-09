Ющенко розказав, хто не дав Партії регіонів і БЮТ здійснити заколот

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що здійснити заколот Партії регіонів і БЮТ не дозволили громадськість і журналісти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент наголосив, що в останні два тижні Україна, «по суті, пережила український варіант ГКЧП, коли за спинами людей хотіли забрати демократію, соборність та незалежність”.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що це було непросте випробування і для нього як Президента, і для кожного громадянина України.

Водночас, він наголосив, що був переконаний у тому, що такий заколот не відбудеться.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що завжди чітко заявляв, що не допустить обрання Президента у парламенті.

На його думку, зірвати ці плани змогли журналісти, які чесно інформували громадськість, а також позиція громадян, які висловились проти намірів внести зміни до Конституції, які розроблялись БЮТ та Партією регіонів.

«Якраз через поведінку журналістів і громадськості ми не дали здійснити заколот», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що сьогодні планувалось внести зміни до Конституції, але “це не вдалось. Як сказав один із фігурантів: “Все пропало”.

Проте Президент закликав не тішитись з цієї тимчасової перемоги, зауваживши, що вирішити докорінно проблему зможе реформування системи влади.

Також В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію, що відповідні зміни мають здійснюватись прозоро, публічно, з широким обговоренням.