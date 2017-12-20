"РФ повинна закінчити війну": Собчак заявила про можливість виплати компенсацій Україні за окупацію Донбасу

Телеведуча Ксенія Собчак, яка висловила намір поборотися за пост президента РФ, заявила про можливість виплати компенсацій Україні за окупацію, руйнування Донбасу і загибель людей, а також має намір перший візит в разі перемоги на виборах здійснити до України. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала під час спілкування з українськими журналістами.

«Безумовно, мова може йти про якісь компенсації. Виведення (російських сил) і неучасть у воєнних діях», - сказала Собчак.

Вона наголосила, що Росія не повинна бути стороною конфлікту, оскільки зараз, незважаючи на запевнення російської влади, де-факто це відбувається.

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Як зазначила Собчак, конфлікт на Донбасі був спровокований Росією, і зараз ситуація погіршилася, хоча спочатку війну було роздуто «штучно», аби «відволікти від Криму».

«Інструктори, добровольці та вся ця складна система, що нібито нас там немає, а насправді зрозуміло, що ми там є. Все це має бути виведено за межі (України)», - заявила вона.

За словами Собчак, Росія повинна закінчити війну, і це «вже стане великим вирішенням проблеми».

«Проблема наших країн в тому, що ми чекаємо капітуляції один одного, а це неможливо. Наше завдання - домовитися», - сказала вона і відзначила, що важливі не виплати, а хто зробить перший крок і попросить вибачення. «Росія має за що просити вибачення в України, і я особисто можу, хоча не я ухвалювала ці рішення», - сказала Собчак.

На питання, куди вона хотіла б здійснити перший візит у разі перемоги на президентських виборах, Собчак відповіла: «До України».

Як відомо, Собчак також заявила, що питання про повернення окупованого Криму Україні має вирішуватися на новому визнаному в усьому світі референдумі.