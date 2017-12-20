"Віддати неможливо": Собчак зробила нову заяву щодо Криму

Питання про повернення окупованого Криму Україні має вирішуватися на новому визнаному в усьому світі референдумі.

Про це Ксенія Собчак, яка оголосила про участь у виборах президента РФ, заявила під час прес-конференції з українськими журналістами, передає "Обозреватель".

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"Вкрай складне питання. За міжнародним правом Крим – український. Там живуть люди й ми повинні визнати факт, що ті, хто там живе, ставляться до України з побоюванням. Це повинна визнати й сама Україна. І ми повинні разом вирішувати, що ми будемо робити. Забрати, а потім віддати неможливо. Протягом декількох років після зміни влади в РФ повинен бути проведений референдум, визнаний на міжнародному рівні. Люди самі повинні вирішити", - вважає вона.

Раніше Собчак в ефірі влаштувала суперечку з журналістом Олексієм Голубєвим через її слова про український Крим.

18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ.

24 жовтня вона заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український. «Ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли і цю обіцянку не виконали», - сказала Собчак.