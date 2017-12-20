Рада повинна розчистити шлях для нового закону про антикорупційний суд - НФ

Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції Максим Бурбак.

"Закликаю усі фракції, усіх політично відповідальних депутатів проголосувати за відкликання антикорупційного законопроекту про антикорупційний суд для того, щоб звільнити шлях для подання Президентом України законопроекту щодо створення антикорупційного судочинства", - наголосив Бурбак.

"Це буде потужний крок, щоб антикорупційні органи працювали ефективно і ми, нарешті, побачили корупціонерів за гратами", - підкреслив керівник фракції.

Він наголосив, що створенням антикорупційних органів активно опікувався на посту Прем'єр-міністра Арсеній Яценюк та коаліційний Уряд.

"Ми з вами приймаємо бюджет, де другий рік закладаємо потужне фінансування для ефективної роботи антикорупційних органів. Ми створили НАБУ, САП, НАЗК й зацікавлені, щоб вони працювали ефективно", - наголосив Максим Бурбак.

Він також підкреслив, що парламентський Комітет з питань запобігання та протидії корупції повинен розробити порядок розгляду призначення аудитора НАБУ.

"Ми, нарешті, повинні обрати публічно, прозоро - щоб вся країна побачила процес обрання аудитора НАБУ від парламенту", - підкреслив Максим Бурбак.