Законопроект про реінтеграцію Донбасу ВР розгляне 16 січня - Парубій

Верховна Рада у вівторок, 16 січня, розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу та низку законопроектів, що стосуються питань безпеки й оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова парламенту Андрій Парубій повідомив на засіданні ВР.

За його словами, з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони узгоджено розгляд блоку питань безпеки і оборони 16 січня разом із законом про деокупацію.

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Парубій наголосив, що блок питань національної безпеки і оборони буде ключовим для розгляду 16 січня.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

17 листопада Комітет ВР з нацбезпеки та оборони завершив роботу над підготовкою законопроекту до другого читання.

18 грудня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу відійшов від концепції, запропонованої главою держави.

За її словами, законопроект «зазнав надзвичайно великої кількості внесених правок, а тому від стратегії, яка запропонована президентом України щодо мирного політико-дипломатичного розв’язання питання реінтеграції, тобто повернення частини території окупованого Донбасу, залишилося дуже мало».

Луценко закликала народних депутатів дочекатися висновку юридичного управління ВР «і з розумінням поставитися до деформованої стратегії». Вона наголосила на необхідності провести додаткові консультації для того, щоб цей законопроект мав вигляд, у якому вносив його президент як свою власну стратегію.