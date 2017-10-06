Рада у першому читанні ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором (відео)

Верховна Рада підтримала за основу законопроект про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором.

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Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Верховній Раді був зареєстрований президентський проект закону про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (№7163).

Перед голосуванням у Раді сталася бійка.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутатів із 335, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час голосування у першому читанні з тексту законопроекту було взагалі прибрано положення де у початковому варіанті згадувалися Мінські домовленості.

Проектом закону визначається, що тимчасова окупація Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях є нелегітимною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Діяльність збройних сил та інших військових формувань Росії та окупаційної адміністрації РФ, яка суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює правових наслідків.

Згідно з законопроектом, у Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими територіями визнаються: сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл областей, де збройні сили Росії й окупаційна адміністрація РФ встановили та здійснюють окупаційну владу та загальний контроль РФ; внутрішні морські води і територіальне море України, що прилягає до сухопутної території, зазначеної у пункті 1 цієї частини; повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.

Межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України Міністерством оборони України.

У законопроекті вказується, що метою держполітики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях є, зокрема, звільнення цих територій та відновлення конституційного ладу на них; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії.

Для забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях державні органи, зокрема, здійснюють політико-дипломатичні та інші заходи з відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаного кордону України; вживають заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях; розвивають оборонні і безпекові спроможності України, використовуючи, насамперед, потенціал України при максимальному використанні потенціалу міжнародного співробітництва.

Крім того, визначається, що за Державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, які розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами публічного права, за фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу внутрішньо переміщених осіб чи іншого спеціального правового статусу, юридичними особами зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Кабінет міністрів України здійснює постійний моніторинг стану дотримання прав і свобод людини і громадянина та документування фактів порушення таких прав і свобод на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, за результатами чого оприлюднює та надає відповідну інформацію міжнародним організаціям у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина та вживає необхідних заходів, зокрема узагальнює правову позицію і формує консолідовану претензію України до РФ щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України.

Держава Україна не несе відповідальності за протиправні дії Російської Федерації як держави-агресора, її збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Також встановлюється, що для забезпечення нацбезпеки й оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях залучаються в установленому порядку сили і засоби Збройних сил України, інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

При цьому правовою підставою для стримування і відсічі збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України є стаття 51 Статуту ООН та національне законодавство України.

Безпосереднє керівництво усіма цими силами та засобами покладається на Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ, який, серед іншого, здійснює і спрямування, координацію та контроль за діяльністю військово-цивільних чи військових адміністрацій (у разі їх утворення) у Донецькій та Луганській областях з питань нацбезпеки і оборони.

Порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях та виїзду осіб, переміщення товарів з них, режим уздовж лінії розмежування визначається з урахуванням безпекової ситуації начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ за погодженням із Службою безпеки України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.

Цим проектом закону Верховна Рада, відповідно до пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України, схвалює рішення президента України про використання ЗСУ та інших військових формувань, що приймається відповідно до пункту 19 частини першої статті 106 Конституції України, для стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до низки інших законів, зокрема, "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

Змінами до закону "Про Збройні Сили України", зокрема, визначається, що органи військового управління, з’єднання, військові частини і підрозділи ЗСУ можуть залучатися в мирний час, відповідно до закону, до здійснення заходів, передбачених законопроектом "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".

Залучені до здійснення таких заходів з'єднання, військові частини і підрозділи ЗСУ мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку.

Крім того, змінами до закону "Про військово-цивільні адміністрації", зокрема, встановлено, що цей закон втрачає чинність у день закінчення особливого періоду, який розпочався з оголошення часткової мобілізації указом президента від 17 березня 2014 року № 303 "Про часткову мобілізацію", затвердженим законом "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію".

Нині в цьому пункті визначається, що дія цього закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на 6 місяців після дня її завершення, але не більше ніж на 3 роки з дня набрання чинності цим законом.

Змінами до закону "Про правовий режим воєнного стану", зокрема, встановлюється, що у зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів повноваження військово-цивільних адміністрацій цих населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень, який визначається начальником Генерального штабу – головнокомандувачем ЗСУ.