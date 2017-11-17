Узгодили останні спірні положення: Комітет з нацбезпеки завершив роботу над законопроектом про реінтеграцію Донбасу

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони завершив роботу над підготовкою тексту законопроекту про реінтеграцію Донбасу до другого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання комітету депутати узгодили останні спірні положення, головним серед яких була стаття 10 законопроекту.

"Ми все пройшли, це остання стаття. Хто за те, щоб підтримати законопроект в другому читанні та в цілому в редакції, затвердженій комітетом?" - сказав голова комітету Сергій Пашинський і поставив це питання на голосування.

Читайте такожРозрив дипвідносин з РФ не є предметом законопроекту про реінтеграцію Донбасу – Турчинов

Члени комітету підтримали пропозицію. Секретар комітету Іван Вінник зазначив, що це є "епохальний момент".

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами «за» ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№7163).

До другого читання, за словами голови профільного комітету Сергія Пашинського, було подано майже 800 поправок. Серед інших була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію. Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України. Також робоча група пропонує змінити назву законопроекту на таку: "Про особливості державної політики із відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України".

15 листопада профільний парламентський комітет не зміг завершити роботу над законопроектом про реінтеграцію Донбасу, оскільки під час засідання серед членів комітету виникла суперечка через статтю 10 законопроекту.