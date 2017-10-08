Закон про деокупацію посилить позицію України у звільненні заручників і розміщенні миротворців на Донбасі - Порошенко

Закон про деокупацію України посилить позицію офіційного Києва у питаннях звільнення заручників і щодо можливого розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Закон про деокупацію посилить нашу позицію у боротьбі за звільнення заручників і в питанні щодо можливого розміщення миротворців ООН на Донбасі»,- написав глава держави.

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«Росія як країна-агресор не матиме жодного права на участь в цій місії, яка має бути дислокована на всій окупованій території – включно з тимчасово непідконтрольною нам ділянкою українсько-російського кордону», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами «за» ухвалила у першому читанні президентський законопроект №7163 «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях», який, за словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, дасть змогу залучити оборонну зброю і ввести в Україну миротворчу місію.