Марчук: без СЦКК неможливо відвести війська від пошкоджених об'єктів інфраструктури для ремонту

Представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявляє, що без участі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) не можливо відвести військові підрозділи сторін від пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури для їх ремонту. Про це Марчук повідомив у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожВихід Росії з СЦКК загрожує зривом "різдвяного перемир'я" на Донбасі - МарчукВін розповів, що СЦКК серед іншого мав функції з узгодження вирішення проблем в інтересах цивільного населення, а саме ремонту об'єктів критичної інфраструктури життєзабезпечення. Для того, аби розпочати ремонт будь-якого об'єкту, який розташовується вздовж лінії розмежування, спочатку потрібно подати заявку в СЦКК.

"Українські і російські військові в СЦКК розглядають заявку і погоджують з військовими вертикалями сторін. І якщо приймається позитивне спільне рішення про повне гарантоване припинення вогню на цій ділянці... тоді патруль ОБСЄ та спільний українсько-російський патруль СЦКК виїздять на місце, а це означає, що на час їх перебування там припиняється вогонь із обох сторін. Після 1-2 денного режиму тиші, за яким спостерігає СММ ОБСЄ і спільний патруль СЦКК, заводяться сапери (інколи з обох сторін), які мають розмінувати зруйнований об'єкт ремонту і всю прилеглу територію", - повідомив Марчук.

"Набагато складніше вирішується проблема розведення військових підрозділів на необхідну дистанцію від цих об'єктів для створення зони безпеки навколо них, адже ніякий цивільний персонал не погодиться на них працювати. Без СЦКК ця проблема також не вирішується", - наголосив Марчук.

Також він сказав, що є ще чимало інших більш гострих проблем, де участь спільних патрулів СЦКК вкрай необхідна. Марчук підкреслив, що всі російські офіцери в СЦКК не мали особистої зброї.

"Росіяни давно погрожували своїм виходом із СЦКК, щоб вивести нас на прямі переговори з ОРДЛО. І умови, які вони виставляють, для нас не нові. В Мінську ми не раз вели з ними дискусії з цього приводу. Вони явно надумані. Дійсно статус СЦКК специфічний. Для тих, хто мислить категоріями Другої світової війни це фантастика. Для цієї логіки фантастикою є і сам факт переговорів з агресором під час його агресії. Не кажучи вже про феномен Нормандської четвірки, до якої входять глава держави агресора і глава держави об'кта агресії. Але такий сьогодні світ і така сьогодні війна", - заявив Марчук.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників в СЦКК через «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових.

Також у МЗС РФ зазначили, що ще однією причиною відкликання російських офіцерів з СЦКК є введення Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду і перебування громадян Росії.

У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів посіли бойовики.

20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо».