КСУ визнав неконституційним закон про "партійне рабство"

Конституційний суд України визнав неконституційним положення закону України про «Про вибори народних депутатів України» щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі після встановлення результатів виборів.

Як повідомили у прес-службі Конституційного суду, відповідне рішення було ухвалено КСУ 21 грудня.

У КСУ нагадали, що 49 народних депутатів України звернулися з поданням щодо відповідності Основному закону України положень частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 закону „Про вибори народних депутатів України“ від 17 листопада 2011 року № 4061–VI зі змінами (далі – закон № 4061), пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ закону „Про внесення змін до закону „Про вибори народних депутатів України“ щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі“ від 16 лютого 2016 року № 1006–VIII (далі – закон № 1006).

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«Конституційний суд дійшов висновку, що можливість виключення партією кандидатів у народні депутати з виборчого списку від партії після встановлення результатів виборів народних депутатів України за рішенням її з’їзду (зборів, конференції), передбачена частиною дев’ятою статті 61, частиною третьою статті 105 закону № 4061, суперечить принципам народовладдя; правової визначеності та правомірних очікувань як складовим принципу верховенства права; свободи політичної діяльності; вільних виборів та вільного волевиявлення виборців; вільного депутатського мандата (частина друга статті 5, частина перша статті 8, частина четверта статті 15, стаття 71, статті 79–81, 84 Конституції)», - зазначили у прес-службі.

У КСУ наголошують, що зазначені положення закону № 4061 порушують право громадян України вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (частина перша статті 38 Конституції), уможливлюють заперечення партією політичної волі виборців, втіленої у результатах голосування на виборах народних депутатів України, та суперечать засадам конституційного ладу України.

Також у рішенні констатується, що пункт 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ закону № 1006 порушує формально-юридичну визначеність правовідносин за участю суб’єктів виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року та суперечить частині першій статті 8, частині першій статті 58 Конституції.

Отже, КСУ визнав неконституційними зазначені положення закону про «Про вибори народних депутатів України», які оскаржили 49 народних депутатів. Ці положення втрачають чинність з дня ухвалення судом даного рішення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 лютого 2016 року ухвалила зміни до закону про вибори народних депутатів (щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку у багатомандатному окрузі). Президент Петро Порошенко підписав цей закон 25 лютого.

Відповідний закон (№3700) запроваджує можливість виключення кандидатів у народні депутати з виборчих списків уже після оголошення результатів голосування на підставі рішення з’їзду партії.