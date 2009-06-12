У Литвина пояснили, чому не підтримали «відсторонення Черновецького»

Верховна Рада не запропонувала чіткий правовий механізм для відсторонення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов’язків голови КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам представник фракції Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, коментуючи непідтримання вчора його фракцією постанови ВР щодо діяльності влади Києва.

Як зазначив С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, парламент уже має минулорічний досвід, коли було призначено дострокові вибори мера столиці і Київської міської ради.

«І коли сьогодні говорять, що більшість киян ніколи не простить Блоку Литвина, то більшість киян легітимізували Леоніда Михайловича ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - сказав він, зауваживши, що сьогодні чинний мер Києва є найлегітимнішою людиною у сучасній Україні після конституційної реформи.

Також, сказав депутат, коли Верховна Рада щось рекомендує Президенту, «ми знаємо, як на ці рекомендації реагує Президент».

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ нагадав, що свого часу Президент Леонід КУЧМА звільнив Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА з посади голови Київської міської державної адміністрації, що не мало позитивного результату.

«Київ – це не родове містечко, і тому необхідно відпрацювати такий чіткий правовий механізм, щоб не створювати проблеми на місцях», - сказав С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня ВР ухвалила постанову про звіт ТСК з питань розслідування фактів зловживань київською владою. За її ухвалення проголосували 228 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина. Із фракції Партії регіонів «за» проголосував один народний депутат.

З огляду на критичну ситуацію, яка склалася в місті Києві, ВР звертається до Президента України з пропозицією відсторонити від виконання обов`язків голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на період діяльності ТСК та рекомендує скасувати цілу низку його незаконних розпоряджень. Також парламент просить правоохоронні органи дати правову оцінку діям посадових осіб Київської міської ради та її виконавчого органу щодо обставин, викладених у звіті Тимчасової слідчої комісії.

Постановою також передбачено, що Тимчасова комісія продовжує свою роботу і повинна подати наступний звіт до 19 листопада 2009 року.