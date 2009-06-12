МОЗ готуватиме Україну до епідемії A/H1N1 народними методами

Система охорони здоров`я України готова до епідемії грипу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, на випадок епідемії в країні "створюється запас медичних закладів, лікарських засобів, готуються фахівці".

"Ми отримали від Всесвітньої організації охорони здоров`я 61 тисячу доз препарату "таміфлю". Ці ліки буде доставлено в усі регіони, обласні центри й буде розподілено фахівцями», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Він зазначив, що уряд України, своєю чергою, виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу з новим грипом. Міністр уточнив, що ці кошти підуть на створення в нашій країні нової лабораторії якісного рівня, на лікарські препарати для лікування пацієнтів, також, за його словами, виділятимуть кошти в регіонах, де вже працюють з цієї проблеми спеціальні комісії.

«Є ще час до осені, щоб підготуватися до епідемії грипу. Зараз ми працюватимемо над підвищенням імунного статусу нації, зокрема, використовуючи методи народної та нетрадиційної медицини», - повідомив В.КНЯЗЕВИЧ.

Своєю чергою, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА сказала, що виділені урядом гроші вкрай необхідні. «Але чи вистачить їх, невідомо, тому, що ситуація з поширенням вірусу – визначена. Небезпека його в тому, що для кожної країни він індивідуальний, і кожна країна має готуватися до епідемії індивідуально», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, в Україні є гарний досвід боротьби з пташиним грипом, який можна застосувати і в ситуації з грипом A/H1N1. «Протиепідемічні заходи щодо боротьби з епідемією пташиного грипу стосуються також і каліфорнійського грипу», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня ВООЗ підтвердила 28 тисяч 774 випадки захворювання людей на грип A/H1N1 у 74 країнах, 144 хворих померли. Таким чином, за добу захворіли більш як тисяча осіб і троє померли.

Тому ВООЗ уперше більш як за 40 років офіційно оголосила про запровадження шостого, максимального рівня загрози пандемії внаслідок стрімкого поширення світом грипу A/H1N1.