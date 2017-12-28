У суді по справі про держзраду Януковича встановлюють точну хронологію захоплення Криму (відео)

Розпочалося чергове засідання Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду Віктора Януковича, суд допитує колишнього народного депутата Андрія Сенченка, який на момент анексії Криму був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента.

Читайте такожАдвокат Януковича звинувачує командувача ВМС України в здачі Криму росіянамЯк передає кореспондент УНІАН, Сенченко розповів суду про події кінця лютого – початку березня 2014 року, коли він працював в АП.

Він зауважив, що російські "зелени чоловічки" масово брали у заручники українських військовослужбовців, особисто йому вдалося визволити 40 чоловік. Подекуди їх відмовлялися відпускати, говорячи, що такі питання треба узгоджувати з Москвою.

Також Сенченко зауважив, що спільними діями Янукович і Путін з 1 березня намагалися легітимізувати вторгнення в Крим.

Ці слова обурили адвоката Віталія Сердюка. Він заявив, що такі слова - завідомо неправдиві покази, адже Сенченко не бачив особисто заяву Януковича до Путіна щодо введення військ в Україну.

Після цього почалася перепалка між прокурорами і Сердюком.

Прокурор Максим Крим заявив, що адвокат намагається залякати свідка Сенченка.

Сердюк же почав кричати, що Сенченко обманює суд, бо він не бачив заяви Януковича до Путіна, і що за цей обман мають відповісти і прокурори.

"Це погроза?" - спитав прокурор Руслан Кравченко у Сердюка. Суддя Валентин Дев'ятко зробив Сердюку зауваження , аби той не перебивав свідка.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.