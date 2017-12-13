Адвокат назвав загрозу Януковичу під час Євромайдану подібною до ситуації із Чаушеску і Каддафі

Адвокат Януковича Віталій Сердюк стверджує, що під час Революції Гідності існувала така ж загрозу життю Януковича, як свого часу румунському лідеру Чаушеску та лівійському – Каддафі.

Про це він заявив на засіданні Оболонського райсуду по справі державної зради Віктора Януковича.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні суд розглядає докази сторони захисту.

Переважно це відео із виступів Олега Тягнибока, Віталія Кличка, Юрія Луценка та інших тогочасних лідерів опозиції.

Сердюк стверджує, що вони закликали до фізичної розправи над Януковичем і врешті решт організували повалення його влади, що в свою чергу призвело до анексії Криму.

Зокрема Сердюк провів паралелі з поваленням лідерів Румунії та Лівії. На що головуючий суддя Владислав Дев’ятко зауважив, що стосовно Чаушеску мав місце судовий вирок.

«На щастя у нас немає смертної кари, але стосовно Чаушеску було рішення суду», - сказав Дев’ятко.

Прокурори в свою чергу заявили, що продемонстровані в залі суду відеозаписи жодним чином не стосуються державної зради Віктора Януковича в цілому і зокрема не мають відношення до того, що він написав листа Путіну про введення військ в Україну.