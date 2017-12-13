Адвокати спробували довести у суді, що Янукович не відправляв Путіну листа з проханням ввести війська

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, стверджують, що він не відправляв жодного листа до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну.

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Як передає кореспондент УНІАН, прокурори вважають такі твердження юридично нікчемними.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк надав суду офіційний лист від прокуратури РФ про те, отриманий в порядку міжнародного правової допомоги, в якому йдеться про те, що ні Рада Федерацій і Федеральні збори, ні адміністрація президента Путіна не отримували від Віктора Януковича лист з проханням ввести війська в Україну. Сердюк вважає, що цей доказ спростовує основу обвинувачення екс-президента у держзраді, а саме те, що такий лист був написаний Януковичем і що наслідком його стала анексія Криму.

В свою чергу прокурори зауважили, що така відповідь від силових структур Росії є юридично нікчемно, оскільки на початку 2017 року ГПУ зверталася із рядом запитів до російських колег, зокрема із запитом на вручення підозри Януковичу, але отримала відповідь про те, що російська сторона не може надати міжнародну правову допомогу по даній кримінальній справі, пославшись на законодавство Росії, яке забороняє надавати таку допомогу, у разі коли це загрожує суверенітету та безпеці РФ. Прокурори також підкреслили, що після такої відповіді, будь-які інші відповіді отримані від російської прокуратури, є юридично нікчемними. Також прокурори нагадали, що сам Янукович говорив про своє звернення до Путіна, а також, що копію цього звернення демонстрував на Раді Безпеки ООН постпред Росії в Радбезі Чуркін і що це звернення було визнано Радбезом, як офіційний документ.