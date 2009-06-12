Ющенко: гральний бізнес піде в тінь і криміналізується

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має наміру оскаржувати в Конституційному Суді закон про заборону грального бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемосту зі студентами українських вишів на телеканалі ICTV.

Президент нагадав, що застосував вето до закону, який передбачав заборону грального бізнесу в Україні, однак парламент подолав його.

«На жаль, тут компетенція і повноваження Президента вичерпані», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що в даному випадку немає предмету неконституційності рішення.

Президент вважає, що протягом трьох місяців, як це передбачено законом, ВР не внесе зміни і доповнення до відповідного законодавства, що призведе до подальшої заборони грального бізнесу.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що, заборонивши гральний бізнес, парламент вчинив піар-крок. На його думку, це неправильний крок, який призведе до поглиблення тінізації та криміналізації грального бізнесу.

«Парламент сам дав приклад того, як порушувати закон, як порушувати ті кроки, які були зроблені в рамках оформлення даного бізнесу, тих платежів, які надходили до бюджету, в тому числі й центрального, близько півмільярда гривень, і багато інших речей, які зачіпають права і свободи – і парламент так легко відкинув це», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це рішення свідчить про те, що для цього складу Верховної Ради права і свободи людини не є цінністю, «а є лише політична доцільність – треба піар пустити».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, а й участь в азартних іграх.

4 червня Президент ветував цей закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цій діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

11 червня парламент подолав вето на Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».