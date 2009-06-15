Ющенко їде в Черкаси, щоб мати інформацію з перших вуст

Завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Черкаської області, яка відбудеться в рамках програми регіональних поїздок глави держави.

Як повідомляє прес-служба Президента, в Черкасах В.ЮЩЕНКО ознайомиться з будівництвом обласної дитячої лікарні та візьме участь у відкритті обласного нейро-судинного центру.

Також Президент відвідає обласний кардіологічний центр та візьме участь у церемонії відкриття центру підвищення кваліфікації лікарів.

“Під час економічної та політичної кризи Президенту необхідно отримувати інформацію з регіонів з «перших вуст». Тому В.ЮЩЕНКО в рамках програми регіональних поїздок щотижня здійснює робочі поїздки по областях України”, - зазначає прес-служба.