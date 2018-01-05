Удари по голові і ногах: адвокат розповів про побиття кримського політв'язня в СІЗО

Одного з фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Вадима Сірука побили в Краснодарському слідчому ізоляторі співробітники ОМОН.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Прийшла чергова інформація з Краснодарського СІЗО. Згідно з інформацією - Вадиму Сіруку співробітники ОМОНу завдавали ударів по голові і ногах. Я припускаю, що це також помста за першу інформацію від Вадима про звірячу поведінку адміністрації Краснодарського СІЗО, яка набула розголосу і навіть СІЗО відвідали члени ГНК (Громадська наглядова комісія) буквально тиждень тому. І ось чергові спроби зламати політв'язнів Вадима Сірука й інших! Прошу колег не залишатися осторонь», - написав адвокат.

Як відомо, після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і заявляють, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва поширює і на територію анексованого нею Криму.