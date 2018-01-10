Саакашвілі збирається у новий "тур" Україною

Голова партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі назвав сьогоднішній допит у Службі безпеки України "звичайною заказухою" й анонсував нові політичні акції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після допиту в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області.

"Насправді тривають так звані слідчі дії. Чому вони так звані, тому що в XXI столітті в сучасній Європі ніхто не робить справу з приводу мирних політичних акцій, розслідує і ще хоче до цього приплести обвинувачення", - сказав Саакашвілі. Він назвав допит "звичайною заказухою".

"Я їм наводив політичні пояснення, що означає "мирні акції", як проводяться акції, яким чином люди виявилися на акціях, що це за люди, що означає координація політичних сил", - зазначив колишній президент Грузії.

"Вони хочуть цією справою відвернути нас від наших політичних акцій, а ми від політичних акцій відволікатися не будемо. Я збираюся, починаючи з завтрашнього дня, їздити по країні, починати набір людей для нової влади", - заявив Саакашвілі.

За його словами, під час допиту було поставлено близько 40 запитань, які практично всі стосувалися політичних акцій і діяльності політичних сил.

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"Ми повинні знайти нових людей, які керуватимуть країною іншими методами, які не крастимуть наші гроші, які не нищитимуть Україну, а які її будуватимуть", - додав він.

Також лідер партії "Рух нових сил" сказав, що не "звертатиме увагу на судові, ці кримінальні речі, які вони хочуть щодня робити, щоб у мене не було часу іншими справами займатися".

"Я буду їздити, я діставатимуся до людей. Я робитиму все те, що вони не хочуть, аби я робив. Я якраз цим займатимуся, займатимуся політикою. Займатимуся знаходженням нових людей, створенням структур і підготовкою цих людей для швидкої мирної зміни влади в Україні", - сказав Саакашвілі.

Крім того, колишній президент Грузії зазначив, що продовжуватиме ходити на допити.

"Я не виключаю, що нові справи порушать. Головне, щоб вони не були перезбуджені своїми справами", - заявив Саакашвілі.

Також він сказав, що завтра відвідає засідання Апеляційного суду, де слідчі вимагатимуть його домашнього арешту.

"Якщо суд мене не посадить під домашній арешт, як того хоче влада, я потім поїду по Україні", - сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Руслана Чорнолуцького, Саакашвілі вперше допитали у так званій справі "Дангадзе-Курченко", яка стосується розслідування звернення керівника київського обласного відділення партії Северіона Дангадзе через довірену особу до бізнесмена Сергія Курченка з пропозицією фінансувати діяльність Саакашвілі в Україні.