Клімкін назвав заяви польських політиків про наплив українських біженців "повною нісенітницею"
Клімкін заявив, що українці, які тимчасово переїхали до Польщі, «рятують польську економіку".
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на заяви польських політиків про масовий наплив "біженців" з України і назвав їх «повною нісенітницею».
Про це глава МЗС заявив на брифінгу в ході робочої поїздки до Чернівців.
«Іноді вони кажуть про українців як про біженців. Це, звичайно, повна нісенітниця, і це всім, звичайно, зрозуміло», – сказав Клімкін.
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Нагадаємо, під час зустрічі з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером прем'єр Польщі Матеуш Моравєцький в контексті розмови про біженців у Європі заявив, що "Сирія та Лівія не єдині вразливі та складні регіони, якщо мова йде про походження міграції", повідомив TVN 24. Як зазначило видання, Моравєцький мав на увазі ситуацію з українськими мігрантами.
Прем'єр зазначив, що наразі у Польщі проживають 1,5 мільйони українців, 5% з яких є вихідцями з регіонів, де тривають воєнні дії.
Клімкін же зазначив, що за два роки лише 88 українців отримали притулок у Польші, тому говорити про наплив українських біженців некоректно.Читайте такожКлімкін у першій розмові із новим головою МЗС Польщі обговорив спільні історичні питання
«Є дуже чітка цифра – зараз у Польщі перебувають сотні тисяч українців. За два останні роки у Польщі офіційно отримали притулок 88 українців. Тому говорити про якісь серйозні цифри щодо надання притулку щодо українців, які масово намагаються просити про цей притулок, або взагалі можуть вважатися біженцями, некорректно», – додав глава МЗС.
Клімкін заявив, що українці, які тимчасово переїхали до Польщі, «рятують польську економіку і одночасно допомагають конкурентноспроможності польської економіки».
«Мені кажуть наші польські друзі, що навіть в деяких випадках українцям вже пропонують більшу зарплату», - сказав міністр.