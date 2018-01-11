Клімкін назвав заяви польських політиків про наплив українських біженців "повною нісенітницею"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на заяви польських політиків про масовий наплив "біженців" з України і назвав їх «повною нісенітницею».

Про це глава МЗС заявив на брифінгу в ході робочої поїздки до Чернівців.

«Іноді вони кажуть про українців як про біженців. Це, звичайно, повна нісенітниця, і це всім, звичайно, зрозуміло», – сказав Клімкін.

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Нагадаємо, під час зустрічі з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером прем'єр Польщі Матеуш Моравєцький в контексті розмови про біженців у Європі заявив, що "Сирія та Лівія не єдині вразливі та складні регіони, якщо мова йде про походження міграції", повідомив TVN 24. Як зазначило видання, Моравєцький мав на увазі ситуацію з українськими мігрантами.

Прем'єр зазначив, що наразі у Польщі проживають 1,5 мільйони українців, 5% з яких є вихідцями з регіонів, де тривають воєнні дії.

Клімкін же зазначив, що за два роки лише 88 українців отримали притулок у Польші, тому говорити про наплив українських біженців некоректно.Читайте такожКлімкін у першій розмові із новим головою МЗС Польщі обговорив спільні історичні питання

«Є дуже чітка цифра – зараз у Польщі перебувають сотні тисяч українців. За два останні роки у Польщі офіційно отримали притулок 88 українців. Тому говорити про якісь серйозні цифри щодо надання притулку щодо українців, які масово намагаються просити про цей притулок, або взагалі можуть вважатися біженцями, некорректно», – додав глава МЗС.

Клімкін заявив, що українці, які тимчасово переїхали до Польщі, «рятують польську економіку і одночасно допомагають конкурентноспроможності польської економіки».

«Мені кажуть наші польські друзі, що навіть в деяких випадках українцям вже пропонують більшу зарплату», - сказав міністр.