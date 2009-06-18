Бойко заявляє, що міністр промполітики Новицький посилює репресії

Партія регіонів не допустить продовження в Україні політичних репресій проти керівників держпідприємств і добиватиметься відставки міністра промислової політики України Володимира НОВИЦЬКОГО, заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам заступник голови ПР, народний депутат України Юрій БОЙКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутат зазначив, що йдеться про триваючі спроби Міністерства промислової політики України змістити з посади голови правління ВАТ "Сумихімпром" Євгена ЛАПІНА.

За словами Ю.БОЙКА, "єдиний злочин керівника "Сумихімпрому" в тому, що він по центральному телебаченню сказав правду – січневі газові угоди ставлять на коліна промисловий комплекс України".

При цьому депутат підкреслив, що результати господарської діяльності "Сумихімпрому" в 2007-2008 рр. були позитивними, підприємство нарощувало обсяги виробництва, освоювало нові види продукції. "Підстав для звільнення директора "Сумихімпрому" – немає", - заявляє Ю.БОЙКО.

Він нагадує, що Партія регіонів у травні вже привертала увагу громадськості до проблеми політичного тиску на керівництво «Сумихімпрому», проте незаконні дії Мінпромполітики не були припинені.

«Мінпромполітики не зупинилося навіть після внесення мною й Миколою АЗАРОВИМ до Верховної Ради проекту постанови про відставку міністра Володимира НОВИЦЬКОГО на підставі інформації про здійснювані ним політичні репресії. Більш того, ці репресії тільки посилилися. Це змушує нас з усією серйозністю повернутися до питання відставки міністра», – заявив Ю.БОЙКО.

За словами народного депутата, в травні 2009 р. Мінпромполітики організувало ревізію фінансово-господарської діяльності ВАТ «Сумихімпром», яка не виявила значних порушень у роботі підприємства. Водночас, підготовлена Мінпромполітики довідка про діяльність підприємства носить яскраво виражений упереджений характер і направлена на дискредитацію Є.ЛАПІНА, вважає Ю.БОЙКО.

За його словами, випуск товарної продукції «Сумихімпром» у 2006-2008 рр. має стійку тенденцію до росту: у 2008 р. він становив 1,4 млрд. грн., що на 61,7% більше, ніж у 2007 р. і на 125,5% більше, ніж у 2006 р.

Ю.БОЙКО назвав «геббельсовською пропагандою» претензії Мінпромполітики до Є.ЛАПІНА щодо падіння обсягів виробництва в першому кварталі 2009 р. на 46%.

«Як випуск продукції та її експорт могли не впасти, якщо більшу частину січня 2009 р. державний «Нафтогаз України» не поставляв промисловим підприємствам природний газ, який для «Сумихімпрому» є не лише енергоносієм, але й основною сировиною?», – підкреслив Ю.БОЙКО.

За його словами, ще більший подив викликають претензії Мінпромполітики в питаннях зростання заробітної плати в 2007-2008 рр. та її зниження в першому кварталі 2009 р.; збільшення чисельності працюючих на 5%.

Депутат розповів, що в провину Є.ЛАПІНУ ставиться також утримання на підприємстві соціально-культурної сфери, витрати на яку в січні становили 1 млн. грн., у т.ч. по табору «Зоряний» - 314 тис. грн., медсанчастині (194 тис. грн.), БК «Сумихімпром» (200 тис. грн. за перший квартал 2009 р.).

«Більш абсурдні й притягнуті за вуха звинувачення навіть складно собі уявити», – сказав Ю.БОЙКО.

За його словами, «про ситуацію на «Сумихімпромі» можна судити хоча б із відсутності заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами. Водночас, борг держави з повернення ПДВ «Сумихімпрому» досяг 75,6 млн. грн.; переплата «Сумихімпромом» податку на прибуток – ще 14,3 млн. грн.».

«Безглуздість висунутих проти Є.ЛАПІНА звинувачень тільки доводить – тиск на нього не має нічого спільного з його професійною діяльністю. Причини чисто політичні: на прикладі Є.ЛАПІНА влада хоче показати всім директорам державної сфери – не відстоюйте інтереси своїх підприємств, не йдіть проти уряду, а то будете звільнені», - вважає народний депутат.

Як повідомлялося, 15 травня 2009 р. народні депутати Ю.БОЙКО і М.АЗАРОВ (фракція Партії регіонів) внесли на розгляд Верховної Ради проект постанови «Про звільнення НОВИЦЬКОГО В.С. із посади міністра промислової політики України» у зв`язку з проведенням ним політичних репресій по відношенню до керівників державних підприємств.