"Лавров нахабно обманює журналістів": Марчук відповів Росії на звинувачення у порушенні Будапештського меморандуму

Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук наголошує, що у Будапештському меморандумі від 5 грудня 1994 року Російська Федерація зобов'язувалася не використовувати будь-яку зброю проти України.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами Марчука, у тексті Будапештського меморандуму наголошується, що країни-гаранти територіальної цілісності України зобов'язувалися не використовувати не лише ядерну, а будь-яку зброю проти неї.

«Прохання до журналістів, які коментують заяву Лаврова про те, що Росія не використовувала і не погрожувала Україні ядерною зброєю. Загляньте в текст Будапештського меморандуму і прочитайте тільки статтю №2 цього документу, де говориться, що підписанти «підтверджують свої зобов'язання (саме зобов'язання)... що ніяка (тобто, не тільки ядерна) їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України», - підкреслив Марчук.

Він порадив усім цитувати другу статтю цього меморандуму.

«Лавров просто нахабно обманює журналістів, сподіваючись, що ніхто не загляне в оригінал тексту. Не тільки ядерна, а ніяка їхня зброя ніколи не буде використана проти України - тобто потрійне зобов'язання», - додав Марчук.

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У тексті другої статті Будапештського меморандуму наголошується, що «Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки... підтверджують їхні зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або якимось іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй».

Як повідомляв УНІАН, 15 січня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна, допустивши Майдан, порушила Будапештський меморандум, а не Росія, яка «так і не застосовувала» ядерну зброю проти української держави.

Лавров зауважив, що Росія продовжує «поважати» територіальну цілісність України після анексії Криму і питання перегляду «Великого договору» неактуальне.