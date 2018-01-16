Сутичка біля Ради: постраждав один правоохоронець (фото)
Внаслідок інциденту під Радою постраждав один правоохоронець.
У вівторок, 16 січня, близько 11.00 біля стін Ради мітингувальники підпалили принесені ними п’ять автомобільних шин. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.
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Коли рятувальники намагалися загасити підпалене, мітингувальники застосували сльозогінний газ у бік правоохоронців, почали кидати бруківку, покришки та інші сторонні предмети, розповіли у поліції.
"У результаті інциденту постраждав один правоохоронець. Крім того, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції", - йдеться у повідомленні.
Станом на 11:30 шини вдалося загасити. Наразі ситуація контрольована, правоохоронці несуть службу у посиленому режимі.
Як повідомляв УНІАН, на площі Конституції, навпроти центрального входу до будівлі Верховної Ради України, сталася сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями.