Під Радою спалили російський прапор, сталася сутичка (фото, відео)

На площі Конституції, навпроти центрального входу до будівлі Верховної Ради України, сталася сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці зазначили, що учасники акції протесту запалили шини, і поліцейським довелося загасити їх.

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Нині правоохоронці стоять перед центральним входом до парламенту, а мітингувальники за парканом вигукують гасла проти поліції, в тому числі нецензурні.

Водночас жодного силового протистояння не відбувається.

Нардеп Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що активісти спалили прапор РФ, портрети Путіна, а також його агентів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, біля будівлі Верховної Ради України посилені заходи безпеки, встановлені металеві рамки.