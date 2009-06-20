Експерт: людини, рівної Ганні Герман, у Партії регіонів немає

Лідер БЮТ у свою виборчу кампанію побудує на результатах власної діяльності на чолі уряду та позитивних результатах, яких їй вдалося досягти.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив директор консалтингової групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, оцінюючи події тижня, що минає.

Щодо Партії регіонів, то експерт звернув увагу на провал в інформаційній роботі цієї політичної сили впродовж минулого тижня. За його словами, це свідчить про надзвичайно велике значення для інформаційної активності регіоналів Ганни ГЕРМАН, яка в силу особистих трагічних обставин відійшла від активної діяльності минулого тижня, “а людини, рівної їй за рівнем інтелекту і впливовості в Партії регіонів, на жаль, немає”.

На думку експерта, це показує, що коли під час президентських перегонів “один-два менеджери з Партії регіонів будуть випадати, це означатиме, що виборча кампанія В.ЯНУКОВИЧА може виявитися під загрозою”.

Початок нинішньої президентської кампанії, з точки зору президента Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія ЄРМОЛАЄВА, характеризується “кризою політичної команди” Ю.ТИМОШЕНКО. На думку експерта, про це свідчить відставка міністра транспорту Йосипа ВІНСЬКОГО. “Його конфлікт з ТИМОШЕНКО - серйозна ознака того, що може відбуватися в цій команді після невдалих переговорів про широку коаліцію”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.