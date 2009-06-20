У ГоловКРУ прийняли заперечення Єханурова, але це нічого не значить?

Те, що ГоловКРУ прийняло окремі заперечення Міністерства оборони як пояснення порушень при передачі, зміні цільового призначення та відмові від користування земельними ділянками МОУ, в жодному випадку не спростовує наявності самих порушень.

На цьому наголошується в преданій УНІАН заяві прес-служби Головного контрольно-ревізійного управління України.

ГоловКРУ наполягає на зроблених висновках щодо незаконних дій міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА та підтверджує свою позицію щодо викладених у довідці комісійної перевірки фактів. Зокрема, стосовно того, що міністр не мав права приймати рішення про відчуження, зміну цільового призначення та відмову від користування 53 ділянками землі загальною площею 266 га вартістю понад 1 млрд. грн.

В заяві підкреслюється, що сприйняття 10 заперечень як пояснень означає, що ГоловКРУ прийняло до уваги суб`єктивне відношення Ю.ЄХАНУРОВА до його дій. Тобто те, чим він керувався, коли здійснював незаконні дії з розпорядження землею Міноборони.

“Це важливо особисто для Юрія ЄХАНУРОВА, оскільки матеріали про допущені ним порушення передано до Генпрокуратури України і тепер правоохоронні органи будуть давати оцінку (кваліфікацію) його дій на наявність у них складу злочину. У злочинного діяння, за КК України, є об`єктивна та суб’єктивна сторона, тобто ставлення порушника до вчинення ним правопорушення. Чим він керувався: хотів нанести збитки державі в особливо великих розмірах, допустив службову недбалість (а це вже інша стаття ККУ), чи мав інші наміри. Проте, навіть самі добрі намагання міністра ЄХАНУРОВА не виправдовують його протиправних дій”, - наголошується в заяві ГоловКРУ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони і заявлено про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

26 травня Президент доручив Генпрокуратурі розслідувати звинувачення на адресу Ю.ЄХАНУРОВА щодо корупції в оборонному відомстві.

5 червня Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

Разом з тим, у листі від 5 червня за підписом заступника голови ГоловКРУ Ігоря СТАФАНЮКА до Міністерства оборони зазначено, що Головне Контрольно-ревізійне управління розглянуло та частково або повністю сприйняло як пояснення 10 з 15 заперечень Міноборони на акт проведення державного фінансового аудиту ефективності використання земель МОУ за період з 24 грудня 2007 року по 1 квітня 2009 року.