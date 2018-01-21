З моменту "Мінська" - жодних контактів: в АП відповіли на заяву про непублічні зустрічі Порошенка і Путіна

В Адміністрації глави Української держави спростували слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про такі зустрічі.

Президент України Петро Порошенко не проводив жодних двосторонніх зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним з моменту укладення Мінських домовленостей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Адміністрації президента України.

Читайте такожУ Путіна прокоментували пропозицію Трампа про місце проведення переговорів щодо Донбасу

"Жодних двосторонніх зустрічей президент України з президентом Росії з моменту укладення Мінських домовленостей не проводив", - підкреслили в АП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що непублічні зустрічі Путіна і Порошенка «мають місце».

«Такі зустрічі мають місце, про які ми не повідомляємо», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про зустрічі російського і українського президентів.