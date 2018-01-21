Пєсков заявив, що непублічні зустрічі Путіна і Порошенка "мають місце"
За словами прес-секретаря президента РФ, Путін проводить багато зустрічей і телефонних розмов, про які офіційно не повідомляється.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що непублічні зустрічі глав Росії Володимира Путіна і України Петра Порошенка «мають місце».
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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пєсков сказав в ефірі телеканалу «Росія 1», відповідаючи на питання про зустрічі російського і українського президентів.
«Такі зустрічі мають місце, про які ми не повідомляємо», - сказав Пєсков.
За його словами, Путін проводить величезну кількість зустрічей, контактів, які не мають публічного характеру.
«Це звичайна практика. І коли ви бачите насичений трудовий день президента, який складається з десятка різних зустрічей, прес-конференцій, заяв, переговорів тощо, - це зовсім не означає, що цим робочий день президента і обмежується. Він набагато більш насичений і змістовний, ніж це можна побачити по телевізору. Тому, дійсно, мають місце зустрічі, про які ми не повідомляємо ЗМІ», - сказав прес-секретар.
За його словами, бувають різні телефонні переговори, про які також офіційно не повідомляється.
Пізніше в Адміністрації глави Української держави спростували слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про такі зустрічі.
"Жодних двосторонніх зустрічей президент України з президентом Росії з моменту укладення Мінських домовленостей не проводив", - підкреслили в АП.