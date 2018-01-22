Управління держохорони не зізнається, чи супроводжувало Порошенка на Мальдіви

Управління державної охорони засекретило інформацію стосовно того, чи забезпечували його співробітники заходи охорони під час відпочинку президента України Петра Порошенка на Мальдівських островах з 1 по 8 січня.

Про це йдеться у відповіді за підписом начальника УДО Валерія Гелетея на запит програми "Схеми".

Так, журналісти звернулися до Управління держохорони з проханням повідомити, чи були відряджені співробітники цього управління з президентом Порошенком під час відвідин Мальдів і якщо так, то скільки співробітників було відряджено; чи зустрічали співробітники УДО та транспорт управління Порошенка в аеропорту "Київ" вночі 8 січня та чи має голова держави, відповідно до чинного законодавства, право користуватись приватним літаком або чартером приватної компанії для приватних перельотів.

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У відповіді УДО йдеться лише про те, що державна охорона посадових осіб, визначених законом, забезпечується безперервно в місцях їхнього постійного і тимчасового перебування, однак точних відповідей на запитання не надали.

"Запитувані відомості становлять службову інформацію", – йдеться у відповіді на запит.

Водночас знімальна група програми "Схеми" 8 січня ввечері зафіксувала, що на приліт президента в аеропорту "Київ" не чекав звичний кортеж, на перехрестях не чергували поліцейські, а довкола аеропорту не було нацгвардійців. Натомість на територію аеропорту, конспіруючись, час від часу вимикаючи фари, заїхали чотири мінібуси-фольксвагени і "Мерседес", як пізніше з’ясували журналісти, на так званих "номерах прикриття".

Із розслідування "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента" стало відомо про те, що Петро Порошенко відпочивав на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Chevan Blanc Randheli, що складається лише з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.

У відповіді на запит програми "Схеми" в Адміністрації президента зазначили, що це був короткий відпочинок: "Цю поїздку він оплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації".