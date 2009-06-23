У Держдумі РФ натякають Києву, що розплатитися за газ можна й активами...
«Проблема - це кредит довіри...»
Віце-спікер Державної думи РФ Олександр БАБАКОВ вважає, що керівництво України зможе уникнути чергової «газової» кризи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Москві.
«Думаю, що рішення буде знайдено», - сказав О.БАБАКОВ.
На його думку, економічні партнери завжди думають, як розраховуватимуться, коли купують якийсь товар.
«Упевнений, що нинішнє керівництво серйозно замислюється над цим питанням», - сказав він.
О.БАБАКОВ додав, що держава завжди має змогу розрахуватися різними способами.
«Є й активи, є й можливості взяти в інших інститутів», - сказав він.
Він нагадав, що ЄС готовий кредитувати Білорусь за умови допуску іноземних інвесторів до приватизації низки об`єктів.
Відповідаючи на питання УНІАН, чому керівництво РФ постійно заявляє про неплатоспроможність України, О.БАБАКОВ відповів: «Проблема будь-яких відносин - це кредит довіри. Добре, коли ви приходите в банк, берете кредит і повертаєте... у Вас накопичується кредитна історія, коли Вам більше довіряють, ніж не довіряють. Зараз ситуація така, що підписані угоди вимагають апробації часом і конкретними справами. Якщо все виконуватиметься, дедалі менше говоритимуть про те, що не платять».