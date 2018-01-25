Кримськотатарського активіста засудили на 10 діб арешту за відвідання забороненого в РФ сайту

Затриманого сьогодні кримськотатарського активіста Енвера Кроша засудили на 10 діб арешту за те, що він у 2013 році зайшов на заборонений у РФ сайт.

Про це адвокат Маммет Мамбетов повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Кримськотатарському активісту Енверу Крошу дали 10 діб за те, що він у 2013 році зайшов на якийсь заборонений сайт у РФ», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, в тимчасово окупованому Криму російські силовики провели обшуки в будинках двох кримських татар і затримали їх.

Обшуки пройшли у Кроша в місті Джанкой і Ебазер Іслямова в с.Разливи Нижньогірського району.

У Кроша було вилучено телефон, планшет і ноутбук, його доставили до місцевого РВВС.