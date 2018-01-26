Місія США при ОБСЄ закликала Росію припинити практику призову жителів анексованого Криму в російську армію

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала Російську Федерацію припинити практику призову жителів анексованого Росією Криму в збройні сили РФ.

Про це заявив вчора, 25 січня, тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради Організації у Відні (Австрія), повідомляє американська місія при ОБСЄ.

"Ми також відзначаємо, що відповідно до інформації, підготовленої Кримською правозахисною групою, принаймні 10 тисяч жителів Криму були призвані на військову службу в російську армію. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити цю практику. Сполучені Штати також закликають Росію дотримуватися її міжнародних зобов'язань та обов'язків, надати міжнародним спостерігачам повний доступ до Криму, припинити переслідувати кримських татар та інших незгодних, а також припинити окупацію Криму", - наголосив Кемієн.

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Також він сказав, що поважна правозахисна організація Freedom House відносить окупований Росією Крим до місць з найгіршими умовами для здійснення особистих свобод у світі.

"У Росії та в окупованому Росією Криму ті, хто заперечує окупацію, цілеспрямовано зазнають репресій", - сказав Кемієн.

Крім того, дипломат сказав, що у США стурбовані постійними судовими вироками проти осіб, які особисто та мирним шляхом висловлювати 14 жовтня протест проти репресивної політики в Криму. Зокрема, він наголосив, що кількість таких осіб сьогодні вже сягнула 65 чоловік.

Кемієн заявив, що США не визнають і ніколи не визнаватимуть окупацію та анексію Криму. Дипломат сказав, що санкції, пов'язані з окупацією Криму, залишатимуться чинними, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом.