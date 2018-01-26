У НАЗК пояснили, чому не звільнили засуджену за тяжкий корупційний злочин співробітницю (відео)

У НАЗК стверджують, що нібито не знали про існування обвинувального вироку щодо Тетяни Шкребко, засудженої за тяжкий корупційний злочин у справі про розкрадання 3 мільярдів гривень у податковій службі часів Януковича.

Засуджена за тяжкий корупційний злочин у справі про розкрадання 3 мільярдів гривень у податковій службі часів Віктора Януковича Тетяна Шкребко не була звільнена з роботи у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), бо її керівництво не знало про існування обвинувального вироку щодо неї. Вона упродовж 9 місяців пропрацювала в антикорупційному органі, перевіряючи майнові декларації високопосадовців.

Керівник Департаменту організаційного та кадрового забезпечення апарату НАЗК Руслан Ковальов у письмовій відповіді повідомив журналістам програми «Схеми», що ​«інформація про визнання Шкребко Т.В. винною у вчиненні будь-якого кримінального чи адміністративного правопорушення відсутня».

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Як вдалося з’ясувати журналістам, Тетяна Шкребко не тільки не була звільнена, але ще й упродовж 9 місяців пропрацювала в антикорупційному органі, перевіряючи майнові декларації високопосадовців. Це сталося попри те, що вона мала бути звільнена з посади після набрання вироком чинності згідно закону України «Про Державну службу».

«Закон чітко говорить, що особи, стосовно яких були вироки про визнання їх винуватими в умисному злочині, навіть не обов’язково корупційному, втрачають право на державну службу і мають бути звільнені протягом трьох днів після повідомлення про вирок. Тобто фактично вона не мала права працювати на посаді весь час після вироку», – зазначає юристка громадської організації «Центр протидії корупції» Олена Щербан.

Раніше програма «Схеми» повідомляла, що вирок, яким Тетяна Шкребко обвинувачується одразу за трьома статтями Кримінального кодексу, був ухвалений ще 1 вересня 2016 року. За словами екс-керівниці Департаменту фінансового контролю НАЗК Ганни Соломатіної, про вирок щодо Шкребко у Нацагентстві знали.

«Схемам» вдалося з’ясувати, що Тетяна Шкребко також не проходила жодної спецперевірки – ані перед першим призначенням, коли переводилася з попередньої роботи з Верховної Ради, ані коли очолила Перший (Київський) відділ у НАЗК, який перевіряє декларації топ-посадовців.

У відповідь на запитання журналістів, чи проходила співробітниця антикорупційного агентства спецперевірку перед призначенням, у відомстві зазначили: «Шкребко Т.В. призначена на посаду керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя 27.05.2016 за переведенням з Апарату Верховної Ради України. (...) спеціальна перевірка не проводиться щодо претендентів, які перебувають на посадах (...) та призначаються в порядку переведення чи просування по службі».

Згодом Шкребко подалася на конкурс на посаду керівниці Першого (Київського) відділу в НАЗК. І також, згідно із законом «Про запобігання корупції» (ст. 56), мала би пройти спецперевірку.

Але у НАЗК, з посиланням на закон України «Про Державну службу», пояснили, що співробітниця обійняла вищу посаду у порядку «просування державного службовця по службі», тому знову нібито не мусила проходити спецперевірку.

1 вересня 2016 року Печерський районний суд столиці засудив Тетяну Шкребко до 5 років позбавлення волі умовно без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. Також суд визначив іспитовий строк в один рік, який вже сплив. Тепер, за словами юристів, Тетяна Шкребко не вважається судимою та може обіймати державні посади. Крім того, у рішенні суду, яке відсутнє у Державному реєстрі судових рішень, однак є в наявності у журналістів «Схем», йдеться про угоду, яку Шкребко уклала зі слідством.

Так, Тетяна Шкребко визнала свою винуватість у службовому підробленні та участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією екс-президента Віктора Януковича, екс-прем’єра Миколи Азарова, екс-очільника Міндоходів Олександра Клименка, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Таким чином учасники цієї злочинної організації у період з квітня 2012 до вересня 2013 років заволоділи коштами держбюджету на суму 3,16 мільярда гривень шляхом неправомірного отримання бюджетного відшкодування ПДВ. У цей період Шкребко обіймала посаду тимчасового виконувача обов'язків начальника ДПІ у Шевченківському районі Києва ДПС.

Також у травні 2017 року головний військовий прокурор і міністр внутрішніх справ України заявили про викриття мережі ухилення від сплати податків, заснованої податківцями в час правління екс-президента Віктора Януковича. Як повідомили Анатолій Матіос і Арсен Аваков, були проведені понад 450 обшуків у 15 областях і затримані 25 екс-керівників податкових органів у справі про завдання державі збитків у 97 мільярдів гривень. За словами силовиків, затриманих авіатранспортом доправляли до Києва. Відео цієї спецоперації продемонстрували у ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно колишній охоронець у суді розповів, як Янукович тікав з України.