Після втечі з Києва Янукович деякий час перебував у резиденції Ахметова в Донецьку – свідок

Співробітник Управління державної охорони В’ячеслав Козлов заявляє, що після втечі з Києва в лютому 2014 року екс-президент Віктор Янукович деякий час перебував у резиденції бізнесмена Ріната Ахметова в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту як свідка на засіданні Оболонського райсуду Києва з розгляду справи про державну зраду Януковича.

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Козлов, як і попередні свідки - співробітники УДО, розповів про маршрут Януковича з Києва до Харкова, потім до Донецька, згодом на узбережжя Азовського моря, звідти до Росії, а потім до Криму.

Як сказав Козлов, у 2014 році йому невідомі були факти того, що Януковичу загрожує небезпека.

Окрім того, свідок розповів, що при виїзді з Києва в напрямку Харкова 21 лютого його автомобіль зупинили на блокпосту активісти та провели поверхневий огляд на предмет наявності в салоні «тітушок», після він поїхав далі.

Після допиту Козлова суд завершив засідання. Наступні засідання призначено на 31 січня та 1 лютого, на 10.00.

Довідка УНІАН. Екс-президент України Віктор Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.