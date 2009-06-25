Янукович сподівається, що Росія не зробить «різких кроків»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що до президентських виборів в Україні Росія не здійснюватиме відносо нашої держави «різких кроків».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам під час робочої поїздки до Запоріжжя.

В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, прокоментував стан наявних українсько-російських міждержавних відносин та перспективи їхнього розвитку.

«Ми бачимо ті помилки, які були допущені у наших відносинах з Росією. Ми знаємо, як їх виправити, і ми це зробимо найближчим часом – щойно прийдемо до влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «ці півроку до виборів ми маємо право сподіватися, що Росія не допустить різких кроків у бік України».

Водночас, наголосив він, це відбудеться лише за умови, якщо «нинішня українська влада у цьому питанні не продовжуватиме недружню політику до Росії».