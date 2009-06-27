Литвин: головний акцент робитиметься на фальшуванні виборів

Під час президентських виборів головний акцент робитиметься на їх фальшуванні.

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За його словами, під час президентської кампанії застосовуватиметься “підкуп, адміністративний ресурс і фальшування в процесі підрахунку голосів”.

“Акценти будуть зроблені виключно на те, щоб сфальшувати”, - додав В.ЛИТВИН.

Він сказав, що сьогодні вже “неприховано говорять – ви там щось думаєте здобути у нашій області? Та ми вас зачистимо по самі нікуди”. Спікер підкреслив, що “розрахунок робиться саме на це”.

В.ЛИТВИН вважає, що компромат матиме менше застосування під час президентської кампанії, оскільки “відбувся процес перенасичення компроматом”.

“Уже несприйняття пішло, перегодували суспільство”, - зауважив голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН заявив, що балотуватиметься кандидатом на Президента України.