Ульянченко: міністрів-нашоукраїнців не треба відкликати з уряду

Глава Секретаріату Президента, голова ради партії «Народний Союз Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО вважає, що не потрібно відкликати з уряду міністрів, призначених за квотою «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила сьогодні перед початком з‘їзду «Нашої України», відповідаючи на запитання журналістів.

«Завдяки нашим міністрам хоча б звучить український голос», - пояснила позицію «Нашої України» В.УЛЬЯНЧЕНКО.