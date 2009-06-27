Ульянченко: міністрів-нашоукраїнців не треба відкликати з уряду
11:04, 27 червня 2009Політика
1082 0
«Завдяки їм звучить український голос»
Глава Секретаріату Президента, голова ради партії «Народний Союз Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО вважає, що не потрібно відкликати з уряду міністрів, призначених за квотою «Нашої України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила сьогодні перед початком з‘їзду «Нашої України», відповідаючи на запитання журналістів.
«Завдяки нашим міністрам хоча б звучить український голос», - пояснила позицію «Нашої України» В.УЛЬЯНЧЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter