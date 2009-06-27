Ульянченко розказала, що означатиме вихід нашоукраїнів із коаліції

Народні депутати від партії «Наша Україна», які за можливим рішенням з’їзду цієї політичної сили вийдуть зі складу парламентської коаліції, об’єднаються у Верховній Раді в окрему депутатську партійну групу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила глава Секретаріату Президента України, голова ради “Народного Союзу Наша Україна” Віра УЛЬЯНЧЕНКО сьогодні перед початком з’їзду цієї партії.

На запитання журналістів, що означатиме вихід депутатів-“нашоукраїнців” зі складу коаліції, вона сказала: «Це означає, що у парламенті буде створена партійна група «Наша Україна», і тоді ми будемо нести відповідальність за свої голосування».