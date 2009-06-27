Ющенко чекає в гості Президента Австрії

Тимошенко доручено підготувати візит

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив план заходів щодо підготовки офіційного візиту Федерального Президента Австрії Хайнца ФІШЕРА до України. Про це говориться в указі глави Української держави від 26 червня № 495/2009, текст якого обнародувано на його сайті. Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити виконання затвердженого плану.

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