Ющенко чекає в гості Президента Австрії
18:40, 27 червня 2009Політика
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Тимошенко доручено підготувати візит
Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив план заходів щодо підготовки офіційного візиту Федерального Президента Австрії Хайнца ФІШЕРА до України.
Про це говориться в указі глави Української держави від 26 червня № 495/2009, текст якого обнародувано на його сайті.
Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити виконання затвердженого плану.
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