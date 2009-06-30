Литвин: провал кадрових питань у ВР піде в мінус урядові

Внесення змін до державного бюджету з метою виділення коштів на фінансування Євро-2012 - це те, що могло би консолідувати і навіть тимчасово примирити парламент.

Таку думку голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН висловив під час прес-конференції в Мінську, відповідаючи на запитання журналістів щодо порядку денного позачергового засідання парламенту, яке відбудеться 1 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, за словами В.ЛИТВИНА, в ухваленні згаданих змін до бюджету зацікавлені і представники уряду, і представники опозиції. «Це абсолютно очевидно, адже мова йде, за великим рахунком, про авторитет і престиж держави, - підкреслив спікер. - Думаю, на цьому нам треба зійтися, знайти спільну позицію і навіть оголосити тимчасовий мораторій на з’ясування політичних стосунків».

Коментуючи можливий розгляд кадрових питань у середу, В.ЛИТВИН зазначив: «Дай Боже, щоб пропозиції уряду знайшли підтримку в парламенті». «Це важливо, бо якби ці кадрові питання розглядалися у робочому порядку, то позитивне чи негативне рішення не мало б такого резонансу, а оскільки проводиться додаткове позачергове засідання - тут треба виходити з необхідності отримання позитивного результату, - підкреслив він. - В іншому випадку це спрацює «в мінус» для уряду».