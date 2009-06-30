Литвин у Білорусі говорив про торгівлю, Європу, кордон і Чорнобиль

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наполягає на необхідності більш системних відносин між Україною і Республікою Білорусь, зокрема, на рівні парламентів обох країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив у Мінську під час зустрічі з головою Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Володимиром АНДРЕЙЧЕНКОМ.

«Потрібно, щоб Міжпарламентська українсько-білоруська комісія збиралась не раз на два роки, а хоча б раз на квартал», - зазначив керівник українського парламенту. На його переконання, «для більш ефективної її роботи потрібно сформувати порядок денний нашої співпраці». «Це допоможе систематизувати спільну роботу, що забезпечить більш вагомий результат нашому співробітництву», - підкреслив він.

Також в ході зустрічі сторони обговорили низку питань щодо поглиблення торгівельно-економічних взаємин, співпраці в галузі енергетики, прикордонного співробітництва та використання транзитних можливостей обох країн.

Крім того, значну увагу було приділено питанню взаємної підтримки діяльності України та Білорусі в міжнародних парламентських інституціях, таких як МПА СНД, ПАРЄ, ПА ОБСЄ. Зокрема, торкаючись питання взаємовідносин Республіки Білорусь та Ради Європи, В.ЛИТВИН зазначив: «Білорусь не може бути поза Радою Європи». «Це та проблема, яка не підлягає обговоренню», - підкреслив він.

Учасники зустрічі також обговорили проблему щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та відновлення територій, які від неї постраждали. В цьому контексті була висловлена думка щодо залучення міжнародного співтовариства до створення дослідницького полігону на забруднених територіях для вивчення всього комплексу проблем, пов’язаних з наслідками техногенних катастроф.

Торкаючись питання необхідності спрощення та прискорення перетину українсько-білоруського кордону громадянами обох країн, В.АНДРЕЙЧЕНКО акцентував увагу на терміновості вирішення цієї проблеми саме зараз, коли розпочався сезон відпочинку.

Зі свого боку голова ВР запевнив, що поставить це питання перед урядом країни.

Підсумовуючи зустріч з головою Палати представників Національних зборів Білорусі, В.ЛИТВИН сказав: «Як я відчуваю і розумію, в нас немає політичних розбіжностей - це головне, це говорить про те, що результати нашого співробітництва як в гуманітарній, так і в економічній сферах має бути більш вагомим». «Ми ще не кінця усвідомили, наскільки можемо бути цікавими та корисними один одному. Верховна Рада України готова до поглиблення наших відносин», - підкреслив він.