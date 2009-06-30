Поплічників Лозінського лишили під вартою

29 червня Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення про продовження строку затримання колишнього прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена ГОРБЕНКА і начальника райвідділу міліції цього ж району Михайла КОВАЛЬСЬКОГО до 10 діб - до 6 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Суд прийняв це рішення з огляду на подання Генпрокуратури про обрання міри запобіжного заходу - взяття під варту Є.ГОРБЕНКА та М.КОВАЛЬСЬКОГО, підозрюваних у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть Валерія Олійника.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Є.ГОРБЕНКОМ і М.КОВАЛЬСКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний В.Олійник.

Слідчі Генеральної прокуратури затримали Є.ГОРБЕНКА і М.КОВАЛЬСЬКОГО у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які потягнули смерть) Кримінального кодексу України.