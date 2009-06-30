Ющенко поїхав на Вінничину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Вінницької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Вінниці глава держави проведе нараду з керівниками органів місцевої влади з питань реформування системи надання адміністративних послуг. На нараді планується обговорити низку питань:

недоліки сучасного стану системи надання адміністративних послуг в Україні;

законодавче врегулювання сфери надання адміністративних послуг;

кращий вітчизняних досвід організації надання адміністративних послуг;

заходи щодо створення центрів з надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

Під час робочої поїздки Президент також ознайомиться з роботою спільного українсько-польського деревообробного підприємства ТОВ «Барлінек Інвест», що є найбільшим в Україні деревообробним заводом з виробництва тришарової паркетної дошки на базі безвідходної технології у відповідності до світових стандартів.

Також В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.