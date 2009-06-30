Ющенко подзвонив президенту Туркменистану

Президенти України та Туркменістану Віктор ЮЩЕНКО і Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ обговорили питання двосторонньої співпраці.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у ході телефонної бесіди В.ЮЩЕНКО привітав Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА з днем народження та висловив своєму туркменському колезі побажання успіхів у багатогранній державницькій діяльності, а дружньому народу Туркменістану - благополуччя і достатку.

Президенти України і Туркменістану обговорили перспективи поглиблення двостороннього співробітництва на міжнародній арені, зокрема у рамках ООН, а також питання енергетичної безпеки.

Глави держав приділили особливу увагу обговоренню шляхів ефективної реалізації низки проектів будівництва важливих інфраструктурних проектів, спорудження яких на території Туркменістану здійснюють українські компанії.

В.ЮЩЕНКО окремо наголосив на зацікавленості нашої держави у розвитку співпраці з Туркменістаном у гуманітарно-освітній сфері і підкреслив готовність України збільшити число студентів та аспірантів з Туркменістану, які навчаються в українських вищих навчальних закладах.

Президенти обговорили також питання активізації та графіку українсько-туркменського діалогу на найвищому рівні.