Яценюк здійснить візит до Вашингтона для зустрічей у Раді нацбезпеки, Держдепі та Пентагоні

Протягом двох днів лідер "Народного фронту" перебуватиме з візитом у Вашингтоні.

6-7 лютого лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні. Читайте такожЯценюк: антиукраїнська політика окремих радикальних сил в Європі - неприпустима Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій. Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді «Heritage».

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