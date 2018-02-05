Яценюк здійснить візит до Вашингтона для зустрічей у Раді нацбезпеки, Держдепі та Пентагоні

19:20, 05 лютого 2018
Політика
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Лідер НФ летить до Вашингтона / фото УНІАН

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Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій.

Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді «Heritage».

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